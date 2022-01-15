Balık pazarında yoğunluk
Kış mevsiminin gelmesi havaların soğumasıyla birlikte balığında bereketi arttı. Kahramanmaraş balık pazarında tezgâhları süsleyen balıklar alıcıyı cezbediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.01.2022, 16:53
Hamsi, çupra, levrek, çinekop tezgahlardaki yerini alırken fiyatları da geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı.
Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “balık pazarımızda yine her hafta sonu olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğunluğu mevcut durumda bu da esnaf olarak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
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