Balık pazarında yoğunluk

Hamsi, çupra, levrek, çinekop tezgahlardaki yerini alırken fiyatları da geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “balık pazarımızda yine her hafta sonu olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğunluğu mevcut durumda bu da esnaf olarak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.