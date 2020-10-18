Balık pazarının gözdesi palamut

Balıkçı tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Bol çıkan palamutun tane fiyatı Kahramanmaraş’ta 20 liradan satılıyor. Bu durumda vatandaşlar fazlasıyla palamutun önünde kalabalık oluşturdu. Balıkçılar da satışların gayet iyi gittiğini anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 18.10.2020, 16:25 18.10.2020, 17:08
5
Balık pazarının gözdesi palamut

Balıkçı tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Bol çıkan palamutun tane fiyatı Kahramanmaraş’ta 20 liradan satılıyor. Bu durumda vatandaşlar fazlasıyla palamutun önünde kalabalık oluşturdu. Balıkçılar da satışların gayet iyi gittiğini anlattı.

Palamut Kahramanmaraş’ta tezgâhları şenlendirdi.

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. palamut, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

Balıkçı İbrahim Sarı palamutun geçen hafta 25 lira olduğunu bu hafta ise palamutun satış fiyatının 20 lira ’ya düştüğünü söyledi.

#palamut #Balıkçı tezgâhları #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:16
Güneş 06:36
Öğle 12:22
İkindi 15:28
Akşam 17:59
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Karagümrük 5 8
3. Antalyaspor 5 8
4. Fenerbahçe 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. West Ham 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Getafe 5 10
3. Cádiz 6 10
4. Granada 5 10
5. Real Betis 5 9
6. Atletico Madrid 4 8
7. Real Sociedad 5 8
8. Villarreal 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Valencia 5 7
13. Athletic Bilbao 5 6
14. Eibar 6 5
15. Celta de Vigo 6 5
16. Huesca 5 4
17. Elche 3 4
18. Deportivo Alaves 5 4
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 5 2