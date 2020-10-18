Balık pazarının gözdesi palamut
Balıkçı tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Bol çıkan palamutun tane fiyatı Kahramanmaraş’ta 20 liradan satılıyor. Bu durumda vatandaşlar fazlasıyla palamutun önünde kalabalık oluşturdu. Balıkçılar da satışların gayet iyi gittiğini anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2020, 16:25 18.10.2020, 17:08
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Balıkçı tezgâhlarında palamut bereketi yaşanıyor. Bol çıkan palamutun tane fiyatı Kahramanmaraş’ta 20 liradan satılıyor. Bu durumda vatandaşlar fazlasıyla palamutun önünde kalabalık oluşturdu. Balıkçılar da satışların gayet iyi gittiğini anlattı.
Palamut Kahramanmaraş’ta tezgâhları şenlendirdi.
Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. palamut, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık oldu.
Balıkçı İbrahim Sarı palamutun geçen hafta 25 lira olduğunu bu hafta ise palamutun satış fiyatının 20 lira ’ya düştüğünü söyledi.
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