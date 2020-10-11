Balık sezonu bu sene bereketli geçiyor

4-5 aylık zaman diliminin ardından tekrar açılan balık sezonu hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de vatandaşların.

Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar fiyatların oldukça uygun olduğu balık pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Tezgahlarda yerini alan mavi yengeç ve ahtapot ise görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Sezonun bereketli geçtiğini belirten Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı “mavi yengeçlerin ve ahtapotların da tezgahta yerlerini aldığını belirtti”.