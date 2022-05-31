‘Balkanlar’ Fotoğraf Söyleşisi!

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ‘Balkanlar’ isimli söyleşide konuşan Doç.Dr. Gülbin Akarçay sunum yaparak, tecrübelerini paylaştı.

Akarçay, fotoğrafa nasıl başladığını, ne gibi problemler yaşadığını, fotoğrafçıların kendilerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini ve belgesel fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini aktardı.

Daha sonra su altı fotoğraf sanatçısı Tamer Günal da fotoğraf severlerle deneyimlerini paylaştı.

Fotoğrafı daha geniş kesimlere ulaştırmak istediklerini belirten Afşin Ulusal Fotokampı Koordinatörü Mustafa Ertekin, sunum yapan fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) üyeleri ile fotoğraf severler katıldı.