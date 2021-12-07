Bankamatikte unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Para çekmek amacıyla özel bir bankanın bir alışveriş merkezi önündeki ATM’sine giden Kubilay Çıtak, işlem yapmak için beklediği sırada bankamatiğin para bölümünde bir miktar para geldiğini gördü. Paranın bin 700 lira olduğunu belirleyen Çıtak, kendinden önce işlem yapan kadının parası olduğunu düşünerek kişiyi bulmak istedi fakat ulaşamadı. Sahibini bulamayan Çıtak, parayı teslim etmek için banka şubesine gitti.

Banka görevlilerinden paranın sahibi olan kadının durumu anlatarak iletişim bilgisi bıraktığını öğrenen Çıtak, bırakılan numaradan paranın sahibi olan Filiz Diri’ye ulaşarak, bulduğu parayı teslim etti.

Elbistan Belediyesi’nde temizlik işleri müdürlüğü personeli olarak çalışan Kubilay Çıtak, para çekmek için gittiği bankamatiğin işlem yapmadan para vermesi karşısında şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

“Bankamatiğe geldiğimde iki bayan işlem yapıyordu. Kartlarını alıp gittiler, ben işlem yapacakken bankamatik para verdi. Paranın sahibine ulaşmak için banka şubesine gittim. Paranın sahibi iletişim bilgisini bırakmış. Banka aracılığıyla kişiye ulaşarak parasını teslim ettim. Doğruluk her zaman kazandırır” diye konuştu.

Çıtak’a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Filiz Diri ise şunları söyledi:

“Şu an çok mutluyum. Böyle duyarlı insanların olması sevindirici bir durum. Oğlum üniversitede okuyor, onun parasıydı. Bankamatikten parayı çekip oğluma gönderecektim. Benim bankam Ziraat Bankası, gittiğim noktada ATM hizmet vermediği için kız kardeşim de başka ATM’den çekeriz dedi. Kendisi girdi ATM den çekmek için. Baktık oradan da vazgeçtik, kendi ATM’mizden çekmek için ayrılmak istedik. Bu arada onaylayıp onaylamadığımızı sordu ATM, yanlış tuşa basarak para çekilmiş ama biz de parayı çekmiyoruz diye çıktık. Biz başka bir ATM ye gittiğimizde hesabımda paranın olmadığını gördüm. O sıra telefona da bin 700 lira para çekildiği mesajı gelmişti. Hemen tekrar ATM’ye geldik, kimse yoktu. Müşteri hizmetlerini arayıp, banka şubesine geldik. Görevliler işlem üzerinden bir gün geçmesi gerektiğini söylediler. Umutsuz bir şekilde eve döndük. Tekrar banka şubesine geldiğimizde de akşam mutlu haberi aldık. Parayı bulan kişi de bizi arayarak paramızı teslim etti. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.