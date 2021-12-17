Barajlardaki doluluk oranları kritik seviyede
Kış aylarını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde beklenen yağışlar sonunda geldi.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 15:53 17.12.2021, 16:27
Su tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında yer alan türkiyede yağışların başlamasıyla birlikte barajlarda yeniden dolmaya başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak yağışların geldiğini ama yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekerek tüm vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.
Namaz Vakti 18 Aralık 2021
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|9. Kocaelispor
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|23
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|22
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|17
|19
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|16
|18
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|16
|18
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|16
|16
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|16
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|16
|7
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|O
|P
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|41
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|17
|40
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|28
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|27
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|20
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|16
|20
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|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
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|22
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|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
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|17
|20
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|16
|19
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|16
|16
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|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
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|17
|8