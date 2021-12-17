Barajlardaki doluluk oranları kritik seviyede

Su tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında yer alan türkiyede yağışların başlamasıyla birlikte barajlarda yeniden dolmaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak yağışların geldiğini ama yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekerek tüm vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.