Barbaros Mahallesinde çalışmalar tamam
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde tamamladığı kavşak çalışmasının ardından bölgede bulunan parkı da baştan uca yeniledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2021, 15:43
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan parkı baştan sona yeniledi. Kent mobilyaları, peyzaj ve çevre düzenlenmesiyle yenilenen parkta ayrıca toprak kayması tehlikesi taşıyan kısma betonarme duvar örüldü. Bir süre önce aynı mahallede parka da ulaşım sağlayan arterin trafiği kavşak çalışmasıyla düzenlenmişti. Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan park, mahalle sakinlerinden tam not aldı.
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