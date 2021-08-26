Barbaros’a yeni millet bahçesi geliyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın Barbaros Mahallesi’ne 113 bin metrekarelik yeni bir “Millet Bahçesi” kazandırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 09:38
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin mesire alanlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde yeni bir Millet Bahçesi kazandırılıyor.
Kayseri Yolu güzergahında konumlandırılan tesis toplamda 113 bin metrekare alana sahip olacak. Toprak tesviye ve zemin hazırlıkları devam eden yeni mesire alanı; yürüyüş yolları, spor sahaları, çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarıyla birçok sosyal donatıyı da bünyesinde bulunduracak.
Ayrıca onlarca farklı türden ağaç ve bitkinin toprakla buluşturulacağı millet bahçesi, yeşil alanlarıyla kent estetiğine değer katacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Millet Bahçesi projesinde çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.
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