Barkçin: “Yolcu Yoluna Sadık Olmalıdır”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri takvimi kapsamında düşünce alanında eserleri ve konferanslarıyla tanınan Savaş Ş. Barkçin ile söyleşi programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yalnız Ardıç Konuşmaları” teması ve “Yönümüz Yolumuzdur” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Barkçin, “Ebu Cehil, yani cehaletin babası olarak tanıdığımız kişi dünyevi bilgilerden yoksun birisi değildi. Bilakis eğitimli birisiydi. Fakat aslolan takip ettiğiniz yoldur. Gittiğiniz yol yanlışsa, eylemleriniz, zihin dünyanız ve takip eden tüm adımlarınız da yanlış hale gelir” dedi.

Kalbim Temiz İddiası Eylemde Belli Olur

Konuşmasının devamında dini akaidi dünyevi eylemlerden soyutlamanın mümkün olmadığını ifade eden Savaş Ş. Barkçin, “Kristof Kolomb’un keşfi sırasında izlediği rota, kayıp bir rotaydı. Kayıp bir yöndü, kayıp bir istikametti. Fakat takip edilen her yol nihai olarak kişiyi bir yere ulaştırır. Benim kalbim temiz ama işim pis iddiası doğru değil. Temiz kalp, temiz eylem gerektirir. Bunlar birbirleriyle kaimdir. Dolasıyla dini akaidi, dünyevi eylemlerden soyutlayamazsınız. Din, bir mevzu olarak görülmemeli. Yoluna sadık olmak gerek, doğru istikamette gitmek gerek. Fakat bunu yaparken kaba bir taassupla değil, kıvanç duyacağımız bir Allah’ın rızası ve muradını aramak hassasiyetiyle yapmalıyız” diye konuştu.