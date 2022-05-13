Baro Başkanı Av. Burak Gül, meslektaşlarına ve baro yönetimine teşekkür etti

Şehrimizde de tüm avukatları tek çatı altında toplayan Kahramanmaraş Barosu 73.yılını kutluyor.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Burak Gül ise tüm meslektaşlarına ve baro yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti.