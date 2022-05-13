Baro Başkanı Av. Burak Gül, meslektaşlarına ve baro yönetimine teşekkür etti
“Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 14:34 13.05.2022, 14:42
Şehrimizde de tüm avukatları tek çatı altında toplayan Kahramanmaraş Barosu 73.yılını kutluyor.
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Burak Gül ise tüm meslektaşlarına ve baro yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
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