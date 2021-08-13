Başarılı İş İnsanı Aykut Balcıoğlu tecrübelerini paylaştı!

Kimi zaman öğrencilerin buluşlarına ortak oluyor, kimi zaman da genç esnaf girişimcilerle beraber olarak onlarla tecrübe paylaşıyor.



İş camiasında kendisine verilen görevleri, eğitimi ve birikimleriyle başarılı bir şekilde sürdüren Balcıoğlu, ekonomi ve iş dünyasına yönelik dünya genelinde söz sahibi olabilmiş iki dergide yer alarak bunları taçlandırdı.



Başarılı iş insanı Balcıoğlu, liderlerin iş dışı hayatlarına ışık tutan, Türkiye’nin ilk ve tek CEO yaşam dergisi olan Ceolıfe dergisinin ağustos sayısında genç yöneticilerin okul tercihlerini konu olan haber de yer alarak tecrübelerini paylaştı.



Başarılı bir iş hayatında doğru okul tercihlerinin öneminin çok büyük olduğuna vurgu yapan Balcıoğlu, “Sınav sonuçları ve okul kayıtlarının yapıldığı bu dönemde tüm gençlere başarılar diliyorum” dedi.



“En çok keyif aldığı derslerin üretim sistemleri ve yönetim olduğunu belirten BLC Group Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Balcıoğlu, üniversite tercihlerinde tek hedefinin Sabancı Üniversitesi olduğunu belirtiyor. Balcıoğlu, "Okulun sistemi ilk 2 yıldan sonra bölüm seçimi yaptırmak üzerineydi. Önce Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne girdim ancak daha sonra Yönetim Bilimleri'nin benim için daha doğru bir seçim olduğunu fark ederek bölüm değiştirdim" dedi.



Türkiye'nin en yenilikçi iş ve ekonomi dergisi olan Capital dergisine deneyimlerini paylaşan Aykut Balcıoğlu, Capital dergisinin Ağustos sayısında “Yerlileşme Rüzgârı” ve “İlk 10 planı” başlıklarıyla 2 farklı haber içeriğinde BLC Group ve sektörle alakalı görüşlerine yer verildi.



“Dünya devlerinin önemli tedarikçilerinden BLC Group'un yönetim kurulu üyesi Aykut Balcıoğlu, "Dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olan ülkemiz, bu avantajını yeni nesil üretim teknolojilerine ve makinelerine yaptığı yatırımlarla sürdürüyor. 2021 itibarıyla sektörün

yeniden canlandığı görülüyor" dedi.

Muhabir: Gökhan ÇALI