Başarılı iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz TİM REPORT dergisine röportaj verdi!
Başarılı İş İnsanı Mehmet Hanefi Öksüz, Türkiye İhracatçılar Meclisinin Resmi Yayın Organı TİM REPORT dergisinin kapağı oldu.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, TİM REPORT Dergisine verdiği röportajında bölünerek değil, birleşerek büyümenin mümkün olabileceğine ve takım ruhu ile çalışmanın önemine vurgu yaptı.
Dergide başarılı iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz’den övgülerle bahsedildi. TİM REPORT Dergisinde Türkiye’nin son yıllarda yükselen değerlerinden biri olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz ile iş hayatındaki başarı sırlarını, yatırımları ve iş yapış şekillerindeki dönüşüme bakış açısı konuşuldu.
İkinci Neslin Yönetimde Göreve Başlamasını Önemsiyorum diyen Öksüz, “Fikir ayrılıkları olsa da ikinci nesil ile uyum içinde çalışmaya başladık. Batıda 11'inci nesli yaşayan şirketler varken, Anadolu’da şirketleri birkaç kabiliyetli insan kuruyor. Ancak şirketleri, ülkenin önemli eserleri, hatta bir noktada toplumun malı olarak görüyorum ve onları yaşatmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kipaş olarak bunları aşmış durumdayız.” Dedi.
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