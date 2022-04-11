Başarılı olanlar üniversite onaylı sertifika almaya hak kazanacak!
Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve edebiyatı kulübü ve kariyer merkezi işbirliği ile 8 haftalık ücretsiz online ingilizce kursu veriliyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 16:22 11.04.2022, 19:32
Kurs kapsamında Dulkadiroğlu Anadolu Lisesinde eğitim gören 140 öğrenci 8 haftalık eğitim sonrasında gösterdikleri başarıyla birlikte üniversite onaylı sertifika almaya hak kazanacak
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Okul Psikolojik Danışmanı Muhammet Akyol, Katkılarından dolayı İngiliz Dili ve edebiyatı kulübünden Büşra Koşar ve kariyer merkezinden Recep Bozan beye teşekkür ederim dedi.
Kursa katılan öğrenciler ise aldıkları eğitimin neler kazandırdığını anlattı.
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