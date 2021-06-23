Başarılı sporculardan İl Müdürü Boz’a ziyaret!

İl Müdürü Boz’u Marmaris Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası 20-30 yaş 10 km kategorisinde 1.olan Doğukan Demir, 6.TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali Fırlatma Topunda 1.olan Atahan Attaroğlu ve uzun atmada 3.olan Hasan Talha Uydurun ve antrenörleri ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla bir süre sohbet eden Boz, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılarının geleceğine inandığı söyledi. Sporculara hediyeler takdim etti.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “son dönemde Kahramanmaraş’a birçok branşta başarı getiren sporcularımız oldu. Bu durum gerçekten çok gurur verici yani emeklerimizin, emek veren hocaların ve ailelerinin boşa gitmediğini gösteriyor. Bu süreçten sonra Kahramanmaraşlı gençlerin kendi branşlarında başarılar getireceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.