Başı çalıştığı makinaya sıkışan işçi öldü
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:43 18.11.2021, 15:48
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir İşçi hayatını kaybetti.
Olay, Kahramanmaraş - Adana Karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yabancı uyruklu 39 yaşındaki Mümtaz Halaf'ın başı çalıştığı makinaya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
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