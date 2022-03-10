Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan Aksu Haber'e özel açıklamalar!

Kahramanmaraş'ta "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" eğitimi verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" konulu eğitime Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kent protokolü ve çok sayı da basın mensubu katılım sağladı.

Gerçekleştirilen eğitim sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kahramanmaraş ziyareti ve gerçekleştirilen eğitimlere değindi.