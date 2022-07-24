Basın mensupları yangın eğitimi aldı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde gece gündüz demeden orman yangınlarıyla canla başla mücadele etmenin yanı sıra eğitimlerine de aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 13:33 24.07.2022, 13:46
Yangınları önlemede eğitiminde çok büyük bir rolü olduğunun farkında olan orman bölge müdürlüğü her kesimden vatandaşa belirli zamanlarda eğitim veriyor.
Bu eğitimler kapsamında kent genelinde ulusal ve yerel bazda hizmet veren basın mensuplarına da gönüllü yangın elçisi eğitimleri verildi.
Eğitimlerde orman bölge müdürü mustafa koç ve yangın personelleri tarından yangın teçhizatları ve yangın önleme faaliyetleri anlatıldı.
Eğitim sonunda bir açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç yangınlarla mücadelenin bir kolunun da yangın eğitimi olduğunu ifade etti.
Yangın eğitimine katılım sağlayan basın mensupları da eğitimden dolayı orman bölge müdürlüğüne teşekkür etti.
Namaz Vakti 24 Temmuz 2022
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|4. Antalyaspor
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
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|10. Girona
|0
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|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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