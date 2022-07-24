Basın mensupları yangın eğitimi aldı

Yangınları önlemede eğitiminde çok büyük bir rolü olduğunun farkında olan orman bölge müdürlüğü her kesimden vatandaşa belirli zamanlarda eğitim veriyor.

Bu eğitimler kapsamında kent genelinde ulusal ve yerel bazda hizmet veren basın mensuplarına da gönüllü yangın elçisi eğitimleri verildi.

Eğitimlerde orman bölge müdürü mustafa koç ve yangın personelleri tarından yangın teçhizatları ve yangın önleme faaliyetleri anlatıldı.

Eğitim sonunda bir açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç yangınlarla mücadelenin bir kolunun da yangın eğitimi olduğunu ifade etti.

Yangın eğitimine katılım sağlayan basın mensupları da eğitimden dolayı orman bölge müdürlüğüne teşekkür etti.