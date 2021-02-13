Basın mensuplarına müjdeli haber Görgel'den geldi

Bir süredir devam eden ve Kahramanmaraş Basın emekçileri için büyük önem arz eden TOKİ basın sitesi için görüşmeler netice verdi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel'in duyurduğu müjdeli haberde "..TOKİ tarafından yapılması planlanan basın sitesi ile ilgili protokol TOKİ Başkanlığımız tarafından imzalanarak Valiliğimize gönderilmiştir" denildi. Kahraman şehre sayısız hizmetleri bulunan ve birçok yatırımı bu sehrin insanları için hayata geçiren AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Mahir Ünal bu kez zor koşullarda memleketine hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan kent basını için olmaz denilen bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu sürecin başarıya ulaşması için başdanışmanı Mehmet Demircioğlu'na emanet eden Ünal ve Demircioğlu'nun bu gayretleri kent basınının gönlünü fethetti... İşte Başkan Görgel'in bu müjdeli habere ilişkin o paylaşımı..