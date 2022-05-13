Başka yol yok! Uyuşturucuya geçit yok

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11.05.2022 tarihlerinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; ilimiz girişinde yakalanan şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda aynı özelliklerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tahkikat başlatılan S.A. isimli şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiştir.'