Başkan Ahmet Tıraş: Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kahramanmaraş’ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Tıraş, Kahramanmaraş’ın hem nüfus hem de ekonomik kalkınma açısından en büyük ilçesi olan Elbistan’da hayata geçirilen ve yapımına devam edilen yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Elbistan’ın kamu yatırımları konusunda hemen hemen eksiğinin kalmadığını dile getiren Başkan Ahmet Tıraş, “Şimdi sorumuza gelince kamu yatırımlarında Allah'ın izniyle hiçbir eksiğimiz kalmadı diyebilirim. Elbistan’a yapılan yatırımların yüzde 90’ı tamamlandı ve ilçemize aynı zamanda İstiklal Üniversitesi de gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz arıtma tesisini 11 ayda faaliyete geçiyor. İnşallah yedinci ayda da TOKİ’nin yapımı tamamlanacak ve hak sahiplerine verilecek. Ayrıca ilçemizde KYK yurt yapımı da başlandı. 250 erkek, 250 kadın olmak üzere 500 kapasiteli bir yurt inşa edilecek. Yakın zamanda Elbistan’da 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunun açılışını da yapacağız. Rehabilitasyon merkezi ve jandarma binası da yakın zamanda faaliyete geçecek” dedi.

“Elbistan’da 70 Bin Dekar Alan Su ile Tanışacak”

Elbistan’daki sulama sorunu konusuna da değinen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Tıraş, “Adatepe Barajı’na yaklaşık olarak 250 milyon TL’den fazla para bağlandı. Bu yatırım ile 70 bin dönüm arazi sulanacak. Bunun anlamı Elbistan’ın zenginleşmesi demektir. 2023 yılında kıraç arazilerin sulama sorunun gidereceğiz. Aynı zamanda Elbistan’da istihdam konusunda önemli yatırımlar yapılıyor. Bizim kapımız herkese açık. Bu yatırımlardan dolayı ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve daha sonra Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Biz Elbistan ve Kahramanmaraş’ı Seviyoruz”

Elbistan’ın ulaşım konusuna da değinen Tıraş, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Elbistan-Malatya yolu inşallah ihaleye çıkacak. Lojistik bizim için önemlidir. Malatya yolu 2024 yılında tamamlanacak. Bunun yanında GES sistemi konusunda Mahir Ünal gerekli çalışmaları yaptı ve en yakın sürede faaliyete geçecek. OSB konusunda da Elbistan’da ciddi çalışmalar var bu alanda da yakın zamanda faaliyet alanı bulacak. Biz Elbistan’ı ve Kahramanmaraş’ı seviyoruz. İnşallah Elbistan’ı her alanda yükseltmek için gereken çalışmaları yapacağız.”

“Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz”

Elbistan’daki sportif faaliyetleri de arttırmak için gerekli birimlerle çalışma halinde olduklarını dile getiren Başkan Ahmet Tıraş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Elbistan’ın il olması bizim her zamanki hayalimiz. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımız hem de Mahir Bey’den haber bekliyoruz. Mahir Ünal bölge için önemli bir değer. İl Başkanımız Fırat Görgel de Elbistan hakkında yapılan çalışmaları yakından takip ediyor bu konuda da kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda Elbistan çekirdek yetiştiriciliği konusunda önemli bir paya sahip. Türkiye’deki popcorn üretiminin yüzde 80’i Elbistan’a ait. Aynı zamanda dünyaya çekirdek ihraç eden bir yer Elbistan. Türkiye’de şu anda 40 bin ton çekirdek üretimi var, bu üretimin 30 bin tonu Elbistan’a ait.”