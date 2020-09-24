Başkan Ahmet Tıraş, minik öğrencilere maske dağıttı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek maske dağıttı.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2020, 19:20 24.09.2020, 19:33
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AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'ın yönetim kurulu üreleri ile birlikte okullara yaptığı ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ta eşlik etti.
Elbistan Tepebaşı İlköğretim okuluna gerçekleştirilen ziyarette minik öğrencilere maske hediye eden ilçe başkanı Tıraş, okulların açılması ile birlikte ilçedeki okullar da öğrencilere maske dağıtımının yapılacağını ifade etti.
Başkan Tıraş, maske dağıtımlarının yanı sıra okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının da aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.
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