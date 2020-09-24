Başkan Ahmet Tıraş, minik öğrencilere maske dağıttı

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'ın yönetim kurulu üreleri ile birlikte okullara yaptığı ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ta eşlik etti.



Elbistan Tepebaşı İlköğretim okuluna gerçekleştirilen ziyarette minik öğrencilere maske hediye eden ilçe başkanı Tıraş, okulların açılması ile birlikte ilçedeki okullar da öğrencilere maske dağıtımının yapılacağını ifade etti.



Başkan Tıraş, maske dağıtımlarının yanı sıra okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının da aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.