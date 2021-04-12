Başkan Ahmet Tıraş’tan Ramazan Ayı mesajı

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yazılı olarak yayınladığı mesajında tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle buruk karşılayacağımız Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek tüm dünyada yeniden sağlıklı günlere çıkışın kapısı olmasını diledi.

Başkan Tıraş, mesajında Ramazan Ayı'nın, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirttiği mesajında; " Bu mübarek ayın ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa, huzur ve afiyet getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Ramazan Bayramı'na eriştirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Tıraş, hep birlikte 11 Ayın Sultanı, rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerifi karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu ay, kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur. Ramazan Ayı, hep birlikte arınma ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan pandemi ile baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile de af, arınma ve tazelenme fırsatını nasip etmiştir. Ne mutlu ki hep birlikte bu manevi hazzı bir kez daha yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'in tüm dünyada hayırlara vesile olmasını diliyor, bu mübarek ayın tüm İslam Alemi'ne ve insanlığa huzur, barış ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum'' açıklamalarında bulundu.