Başkan Akgül'den Berat Kandili Mesajı

AK Parti Göksun İlçe Başkanı Akgül, Berat Gecesi mesajında “Birlik ve beraberlik içerisinde gönülleri fethederek, ülkemizde, İslam aleminde beratın hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Sevgili Peygamberimiz (SAV) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini,

gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Berat gecesi güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: ‘Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet

vereyim!..’ buyurduğunu müjdelemiştir” dedi.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Akgül, “Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli

gecelerden biridir. Bu gece yüce Mevla’mızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Maneviyat duygularımızı en üst düzeyde yaşayacağımız bu mübarek gecenin; bizleri birlik, dirlik, kardeşlik ve barış içinde yaşamaya ulaştırmasını diliyor, tüm İslam

Âlemi’nin mübarek Berat Kandili’ni kutluyorum” dedi