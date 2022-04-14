Başkan Aydın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular!

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Gurup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal ile geçtiğimiz günlerde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

