Başkan Aydın: ''Göksun’da üretilen kurbanlıkların eti lezzetli, fiyatları da ucuz''

Kurban bayramına sayılı günler kala Göksun hayvan borsasındaki kurbanlık hareketliliği de sürüyor.

Göksun Belediyesi, borsa girişinde ilaçlama yaparak dezenfekte yapıyor.

Kontrollü bir şekilde borsaya alınıp müşteri bekleyen üreticilerle, alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Borsayı gezen Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun’da yetiştirilen hayvanların etinin ve lezzetinin yanı sıra kurban fiyatlarının da diğer şehirlerden ucuz olduğunu söyledi.

Hayvan borsasında kontrolü elden bırakmadıklarını belirten Aydın: “Göksun’un coğrafi konum özellikleri nedeni ile etlerinin lezzetli, kurbanlık fiyatlarının da diğer şehirlere nazaran uygun olduğunu söyledi.