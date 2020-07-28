Başkan Aydın: ''Göksun’da üretilen kurbanlıkların eti lezzetli, fiyatları da ucuz''
Kurban bayramına sayılı günler kala pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun’da yetiştirilen hayvanların etinin lezzetinin yanı sıra kurban fiyatlarının da diğer şehirlerden ucuz olduğunu söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 16:19
12
Kurban bayramına sayılı günler kala Göksun hayvan borsasındaki kurbanlık hareketliliği de sürüyor.
Göksun Belediyesi, borsa girişinde ilaçlama yaparak dezenfekte yapıyor.
Kontrollü bir şekilde borsaya alınıp müşteri bekleyen üreticilerle, alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.
Borsayı gezen Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun’da yetiştirilen hayvanların etinin ve lezzetinin yanı sıra kurban fiyatlarının da diğer şehirlerden ucuz olduğunu söyledi.
Hayvan borsasında kontrolü elden bırakmadıklarını belirten Aydın: “Göksun’un coğrafi konum özellikleri nedeni ile etlerinin lezzetli, kurbanlık fiyatlarının da diğer şehirlere nazaran uygun olduğunu söyledi.
37°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
|İmsak
|03:49
|Güneş
|05:26
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25