Başkan Aydın: ''Göksun’da yüz yılın yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz''

Kırsal ve merkezdeki mahallelerde binlerce metrekare kilit parke kaplaması yapan belediye ekipleri, yazdan kalma son günlerde de ilçe merkezindeki mahalle yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Belediye ekipleri, doğalgaz dağıtım hattı için kazılan yollarda da, test sürecinin tamamlanmasının ardından onarım yapıyor.

Kanal Göksun projesi kapsamında DSİ tarafından yenilenen köprüler de kış gelmeden asfaltla kaplandı.

Şehrin adeta şantiyeye dönüştürüldüğü çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun’un yüz yıllık çalışmalara şahitlik ettiğini söyledi.

Başkan Aydın yaptığı açıklama: “ Göksun’da yüz yılın yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Üzerinde bulunduğumuz köprü uzun yıllar önce yapılmış köprübaşı köprüsü ve Göksu Çayı üzerinde belediyenin kuzeyinde yıllar evvel taş duvardan yapılmış günümüz şartlarına uygun olmayan köprülerimiz yenilendi. 250 metre uzunluğa yakın bir alanda taşkın koruma tesisi yapıldı. Bu çalışmalar yüz yıl yetecek hizmet edecek bir çalışmadır. Bununla birlikte ilçemizde imar yolarımızda ve şuanda süratle devam etmekte olan doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan yollarımızın onarımını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Göksun’da bu mevsimde bu hizmetleri yapmak fedakârlık isteyen bir çalışmadır ama biz ekiplerimizle birlikte bunu başarıyoruz. Göksun’umuz TOKİ’siyle, doğal gazıyla, sıcak asfalt çalışması ile köprüsüyle, taşkın korumasıyla adeta bir şantiye alanına döndürüldü. İnsanların belki de pandemi sürecinde olumsuz ekonomik şartlarda olmasından dolayı yakındığı bu süreçte biz kurum olarak ta diğer kurumlar olarak ta hizmetlerimizi süratle devam ettiriyoruz. Bize bu imkânları sağlayan hükümetimize teşekkür ediyorum. Yerel yöneticilere, büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz her şartta hizmet yapmasını birlikte beceriyoruz, yapıyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Halkımız bu hizmetlerden son derece memnun, Göksun’umuzun çehresini değiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.