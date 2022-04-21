Başkan Aydın görevine başladı
Geçtiğimiz günlerde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) başarılı bir ameliyat geçiren Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, tedavi sürecinin ardından görevine başladı.
Başkan Aydın’ı, Belediye Binasına gelişinde Başkan Vekili Cuma Bayazıt, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP İlçe Başkanı Fatih Üstün, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Amirleri ve Personelleri tarafından çiçekle karşılandı.
Başkan Aydın, kendisini karşılayan personellerine hitap ettiği konuşmasında, dualarını eksik etmeyen ve yaklaşık bir aylık sürede rehavete düşmeden çalışmalarını gayretle sürdüren tüm personellere teşekkür etti.
Başkan Aydın, ayrıca rahatsızlığının ortaya çıktığı ilk andan itibaren, ameliyat ve tedavi sürecinde desteklerinin ve dualarını esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.
Başkan Aydın, daha sonra Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile Makamında bir süre sohbet etti.
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