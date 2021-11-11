Başkan Aydın ilçesine yapılan yatırımları değerlendirdi!

Büyükşehir ve Göksun Belediyesi el ele verdiği sürece bu milletin her türlü hizmetini karşılamaya muktedirdir diye Belediye Başkanı Aydın, ilçesine yapılan 70 Milyon TL’lik yatırım hizmetini Aksu Haber'e anlattı.



Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın; “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte güzel programlar yaptık. Başkanımıza hem diğer alanlardaki yapmış olduğu hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı hem de ilçemize kazandırılan Millet Konağı’ndan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Yerel yönetimlerimiz bu milletin her türlü hizmetini karşılamaya muktedirdir. Allah'ın izniyle hükümetimizin gücüyle biz bunu yapacağız. Başkanımız bugün tam gününü diğer ilçelerde olduğu gibi bizlere ayırdı. Hem dün ve bugünü mukayese etme anlamında, hem de ileriye dönük projeleri değerlendirebilmek bakımından verimli bir gün geçirdik. Halkıyla iç içe bir başkanımız var, ziyaretler de son derece memnuniyet oluşturdu. Kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.