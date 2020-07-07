Başkan Aydın Kavşut grup yolu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Göksun Belediyesi işbirliği ile Ortatepe, Alıçlıbucak, Kömürköy, Çamdere, Güldağı ve Kavşut Mahallelerinin gurup yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 07.07.2020, 17:12 07.07.2020, 17:34
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Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ortatepe Mahalle Muhtarı Ramazan Kılınç ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Tüm ilgili kurum ve kişilerle devletin imkanlarını halka ulaştırmak ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediye başkanlığımızın yol yapım projesi kapsamında Ortatepe, Kavşut gurup yolunda kısmi sıcak asfalt, kısmi yama çalışmaları devam etmekte. Bu gurup yolu ilçemizin en önemli gurup yollarından birisi. Bu çalışmayı tamamladığımız zaman bu gurup yolu üzerinde olan mahallelerimizin ulaşım imkanlarını kolaylaştırmış olacağız. Biz bu çalışmalardan dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör beyefendiye ve ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii biz başta da söylemiştik; bu yolları yaparken, bu hizmetleri yaparken büyükşehir küçükşehir ayrımı yapmadan birlikte hareket edeceğimizi ifade etmiştik. Bizler belediye başkanları ekipleri ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte bu hizmetleri halkımıza ulaştırmaya ve halkımızın yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Şu anda Ortatepe Mahalle muhtarımız da beraberiz ki ona da ayrıca teşekkür ediyoruz.

İlçedeki tüm gurup yollarının en kısa zamanda BSK'ya dönüşmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydın, “Her gündeme geldiğinde bu 22 kilometrelik yolun tamamının sathi kaplama yapılmasındansa her yıl bir iki kilometrede olsa sıcak asfalt yapılması ile bu yolun ileriye yönelik sıcak asfaltının tamamlanarak yol sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir. Büyükşehir olarak da Göksun Belediyesi olarak da bizim amacımız bu yolların bir an önce BSK'ya dönüşmesi. Ancak bu yıl içerisinde bulunduğumuz covid-19 sebebiyle birçok harcamalarınızı farklı yönlerde yapmış bulunmaktayız. Bundan dolayı yine belediye imkanlarımızı azami derecede kullanmak suretiyle bu yol sorununu ortadan kaldırmak için bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. Halkımıza da göstermiş olduğu hoşgörüden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Koranavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, bu covid-19 dan dolayı tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor ki bizler belediye olarak bu sürecin içerisinde birçok maddi kaynaklarımızı bu yönde harcamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz covid-19 la ilgili Cumhurbaşkanımız başta olmak kaydıyla tüm devlet yetkililerinin söylemiş olduğu tedbirler almaya devam edelim.” şeklinde konuştu.

Ortatepe Mahalle Muhtarı Ramazan Kılınç’ta yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’da mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

#Büyükşehir Belediyesi #Kavşut grup yolu asfalt çalışması
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