Başkan Aydın kentteki gazeteci cemiyetlerini ziyaret etti

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Başkan Aydın, çalışan gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın “Önceki gün Göksun’da gazeteci arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Bugün ise şehir merkezindeki cemiyetleri ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutlamak istedik” ifadelerine yer verdi.