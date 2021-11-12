Başkan Aydın şampiyon güreşçileri altınla ödüllendirdi

Şampiyonada 48 kiloda Balkan Şampiyonu olan Bilal İnce ve 62 kiloda Balkan İkincisi olan Yılmaz Kalyoncu’yu altınla ödüllendiren Başkan Aydın, milli güreşçilere ülkemize ve ilçemize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederek bundan sonra yer alacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Başkan Aydın, milli güreşçilerin yetişmesinde ve şampiyonalarda yer almalarında büyük emekleri olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Kıraç, Göksun Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özden, Milli Takım Antrenörü Hamit Kırlar ve Göksun Anadolu İmam Lisesi Müdürü Battal Arslan ile bir süre sohbet etti.

Elde edilen başarılar için teşekkür eden Başkan Aydın, her alanda ilçemizi başarı ile temsil ederek ilçemizin tanıtımına ve gelişime katkı sağlayan her proje ve sportif faaliyete bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Yunanistan’da Ekim ayında düzenlenen ve Türkiye ile birlikte 10 balkan ülkesinin katıldığı şampiyonada, 20 Altın, 5 Gümüş, 5 Bronz olmak üzere toplam 30 Madalya kazanan milli güreşçilerimiz takım halinde Balkan Şampiyonu olmuşlardı.