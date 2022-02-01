Başkan Aydın, tahliye işlemlerini bizzat yürüttü
Kahramanmaraş’ta kent genelinde yaşayan yoğun kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde yaşanan çığ tehlikesi nedeniyle bölgede ikamet eden 36 kişi tahliye edildi.
GÖKSUN İLÇESİNDE KAR 2 METREYİ AŞTI
İlçeye bağlı Ericek Mahallesi Müdürler kırsalında kar yağışı nedeniyle çığ düşmüş, bazı ikametler zarar görmüştü. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini artırması nedeniyle bölgede kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Bölge sakinleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililerden yardım istedi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Göksun Belediyesine ait kurtarma araçlarıyla birlikte AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.
BAŞKAN AYDIN, TAHLİYE İŞLEMİNİ BİZZAT YÜRÜTTÜ
İhbar üzerine kurtarma ekipleriyle birlikte bölgeye gelen Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bölgede yer alan ikametlerde yaşayan vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirilmesini sağladı.
10 ikamette yaşayan 36 kişinin tahliye işleminin tamamlandığını belirten Başkan Aydın, ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletildiğini söyledi.
Bölgede bulunan besi hayvanları ise, güvenlik önlemleri kapsamında kısım kısım tahliye işleminin gerçekleşeceği öğrenildi.
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