Başkan Aydın tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti!

Bayramlar sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, özel günlerdir diyen Başkan Coşkun, bayramın insanlığa tüm dünyada barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın konuşmasında şunları kaydetti: “Ramazan bayramı insanların Hem bedenen hem ruhen temizliğine vesile olan oruç ayının sonunda ibadetlerin neticesinde insanların tutmuş olduğu oruçların kılmış olduğu namazların mükâfatını alacağı ve güzel günler huzurlu günleri birbiriyle güzellikler içerisinde geçirecekleri günlerdir bayramlar. Malum bizim iki dini bayramınız var birisi Ramazan Bayramı diğeri ise Kurban Bayramı Ramazan bayramını idrak edebilmek için oruç tutmanın çok önemli olduğunu ve orucun insanın az önce de söylediğim gibi hem bedenen hem ruhen temizlenmesine vesile olduğunu hep beraber biliyoruz İnşallah bayrama halkımızla birlikte kedersiz sıkıntısız hatta bu savaşların Ukrayna savaşı Rusya Savaşı'nın durmasıyla vesile olmasını İnşallah temenni ediyoruz bir taraftan da Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarımız da bizim asil ordumuzun başarılı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum onların burunları kanamasın inşallah Rabbim onlara güç kuvvet versin şu aziz mübarek günlerde vatanımızın Birliği bütünlüğü ve yaşayan insanlar rahat yaşaması için her dakikasını dağlarda her an şehit olabilme arzusu içerisinde geçiren askerlerimize sağlık sıhhat afiyet ve muzafferiyetler dilerim.” dedi.