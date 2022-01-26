Başkan Aydın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi!
Göksun Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 14:55 26.01.2022, 15:12
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ilçe merkezinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.
Başkan Aydın, yapılan çalışmalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
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