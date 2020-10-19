Başkan Aydın'dan ‘Muhtarlar Günü’ mesajı!

Başkan Aydın, yerel yönetimlerin ilk halkası ve mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarların toplum yararına oldukça önemli bir görevi ifa ettiğini kaydetti.

Başkan Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel Yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlar, yerel yönetimin temel ayaklarından birini oluşturan önemli bir teşkilatın mensuplarıdır. Muhtarlarımız bu önemli vazifelerini hakkıyla yerine getirebilme imkanına hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği teveccüh sayesinde kavuşmuştur. Cumhurbaşkanımız, devlet-millet bütünleşmesini sağlamak üzere, muhtarlarımıza tüm kapıları açmıştır. Bizler yerel yönetimler olarak muhtarlarımızın taşıdığı bu sorumluluk ve önemin bilinciyle hareket ediyor, mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit etme hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlarımızı çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Bu sayede planladığımız tüm proje ve hizmetlerimizi, daha sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırma imkanı buluyoruz. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”