Başkan Aygün: Genç MÜSİAD olarak 'Güçlü Türkiye' için çalışıyoruz

Genç Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, 2020 yılını değerlendirdi. Başkan Aygün, Genç MÜSİAD olarak Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 09:56
Başkan Aygün: Genç MÜSİAD olarak 'Güçlü Türkiye' için çalışıyoruz

Pandemi sürecinin getirdiği yeniliklerle, iş hayatının gidişatını farklılaşarak çalışma şekillerinin sınandığı 2020 yılı, geleceğe yönelik ticaretin kurallarının denendiği bir yıl olarak tarihe not düşülmüştür. Eski alışkanlıkların tamamıyla farklılaştığı, ticaretin yeni oyunlara göre oynanmasının önemsendiği bir oluşum içerisine girilmiştir. Sıkışan dünya ekonomisi Pandemi ile bir nevi patlama yaşamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ticari tabloları son yıllarda büyüme eğiliminde olup dünya ekonomisinin ise doğuya doğru kaydığı görülmektedir. Ülkemizin, son çeyrekte başlatılan yapısal reformların tamamlanmasıyla dünya ekonomisinde daha güçlü noktalarda yerini alacağı aşikârdır.

Genç MÜSİAD Genel merkezimiz organizesinde gerçekleştirilen R.O.T.A programlarıyla, gerçek iş yaşamında karşılaşılacak pratik ve prosedür bilgi eksiklikleri tamamlanarak, katılımcıların donanımı arttırılmış ve nitelikli bireyler haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında YBA programıyla önde gelen birçok isim ağırlanarak girişimci ve inovatif genç iş insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiş ve katılımcı gençlere staj imkânı sunulmasıyla program tam niteliğinde tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş Genç MÜSİAD olarak 2020 yılını incelersek, birçok olumsuzluğun yaşanmasına karşın enerjisi yüksek ekibimizin etkin çalışmalarıyla “Güçlü Türkiye” hedefimize biraz daha yaklaşma gösterdik. Mevcut teknolojileri kullanma kabiliyetinin yanında bunları destekleyici ve ileri götürücü faaliyetler yaparak aydınlık bir gelecek bırakma şiarımıza daha da yaklaştık. Gerek Online gerekse pandemi sınırları ölçüsünde yüz yüze gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, genç kardeşlerimizin ticari sınırlarını genişletici faaliyetler ve eğitimden kaçınmadık. Olağan şekilde devam ettiğimiz Sosyal Sorumluluk projelerimizle birçok gönülde yer edinerek, insanların farkındalık düzeyleri artırılmış, projelerin sürdürülebilirliği ve sahiplenilmesi sağlanmıştır. Sık sık iletişimde kalmaya gayret ettiğimiz üyelerimizi zorlu geçen bu yılda yalnız bırakmayarak, sektör bazlı yaşanan sıkıntıları ve iş birliklerinin şekillenmesi için çaba göstermek suretiyle gerekli noktalara sorunları taşımayı görev bildik. Gençlerimizin ticari faaliyetlerine katkı sağlayıcı yönde 3T(Tanı, Tanıştır Ticaret Yap) programı organize ederek üyeler arası ticari faaliyetleri güçlendirdik. Çeşitli farkındalıklar yaparak özellikle zorlu pandemi döneminde bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu minvalde gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet halkımızca beğeni toplamış, üye sayımızı pozitif yönlü etkilemiştir.

Zorlu geçen 2020 yılının sağladığı tecrübeleri göz önünde tutarak, 2021 yılının bizlere umut ışığı olacağı kanaatindeyim. Bu duygu ve düşünceler ile 2021 yılının ülkemize ve iş dünyasına hayırlar getirmesini diler, yaşanılan pandemi sürecinin bir an evvel son bulmasını temenni ederim.

#Genç Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:36
İkindi 15:05
Akşam 17:25
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11