Başkan Aygün: Genç MÜSİAD olarak 'Güçlü Türkiye' için çalışıyoruz

Pandemi sürecinin getirdiği yeniliklerle, iş hayatının gidişatını farklılaşarak çalışma şekillerinin sınandığı 2020 yılı, geleceğe yönelik ticaretin kurallarının denendiği bir yıl olarak tarihe not düşülmüştür. Eski alışkanlıkların tamamıyla farklılaştığı, ticaretin yeni oyunlara göre oynanmasının önemsendiği bir oluşum içerisine girilmiştir. Sıkışan dünya ekonomisi Pandemi ile bir nevi patlama yaşamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ticari tabloları son yıllarda büyüme eğiliminde olup dünya ekonomisinin ise doğuya doğru kaydığı görülmektedir. Ülkemizin, son çeyrekte başlatılan yapısal reformların tamamlanmasıyla dünya ekonomisinde daha güçlü noktalarda yerini alacağı aşikârdır.

Genç MÜSİAD Genel merkezimiz organizesinde gerçekleştirilen R.O.T.A programlarıyla, gerçek iş yaşamında karşılaşılacak pratik ve prosedür bilgi eksiklikleri tamamlanarak, katılımcıların donanımı arttırılmış ve nitelikli bireyler haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında YBA programıyla önde gelen birçok isim ağırlanarak girişimci ve inovatif genç iş insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiş ve katılımcı gençlere staj imkânı sunulmasıyla program tam niteliğinde tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş Genç MÜSİAD olarak 2020 yılını incelersek, birçok olumsuzluğun yaşanmasına karşın enerjisi yüksek ekibimizin etkin çalışmalarıyla “Güçlü Türkiye” hedefimize biraz daha yaklaşma gösterdik. Mevcut teknolojileri kullanma kabiliyetinin yanında bunları destekleyici ve ileri götürücü faaliyetler yaparak aydınlık bir gelecek bırakma şiarımıza daha da yaklaştık. Gerek Online gerekse pandemi sınırları ölçüsünde yüz yüze gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, genç kardeşlerimizin ticari sınırlarını genişletici faaliyetler ve eğitimden kaçınmadık. Olağan şekilde devam ettiğimiz Sosyal Sorumluluk projelerimizle birçok gönülde yer edinerek, insanların farkındalık düzeyleri artırılmış, projelerin sürdürülebilirliği ve sahiplenilmesi sağlanmıştır. Sık sık iletişimde kalmaya gayret ettiğimiz üyelerimizi zorlu geçen bu yılda yalnız bırakmayarak, sektör bazlı yaşanan sıkıntıları ve iş birliklerinin şekillenmesi için çaba göstermek suretiyle gerekli noktalara sorunları taşımayı görev bildik. Gençlerimizin ticari faaliyetlerine katkı sağlayıcı yönde 3T(Tanı, Tanıştır Ticaret Yap) programı organize ederek üyeler arası ticari faaliyetleri güçlendirdik. Çeşitli farkındalıklar yaparak özellikle zorlu pandemi döneminde bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu minvalde gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet halkımızca beğeni toplamış, üye sayımızı pozitif yönlü etkilemiştir.

Zorlu geçen 2020 yılının sağladığı tecrübeleri göz önünde tutarak, 2021 yılının bizlere umut ışığı olacağı kanaatindeyim. Bu duygu ve düşünceler ile 2021 yılının ülkemize ve iş dünyasına hayırlar getirmesini diler, yaşanılan pandemi sürecinin bir an evvel son bulmasını temenni ederim.