Başkan Aykut Balcıoğlu 2021 yılını anlattı
Kahramanmaraş’ta girişimciliğin geliştirilmesi için birçok projeye imza atan ve kodlama okulu, facebook istasyon gibi teknoloji girişimciliği konusunda da kentte farkındalık sağlayan KAGEGİK başarılı bir yılı geride bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 11:48 30.12.2021, 17:25
Konuyla ilgili olarak 2021 yılını Aksu Haber’e değerlendiren KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu verimli bir yıl geçirdiklerini belirterek bir çok başarılı etkinlikle bir yılı daha geride bıraktıklarına dikkat çekti.
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