Başkan Balcıoğlu imza töreni sonrası konuştu

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu geleceği şekillendirecek olan teknolojiler üzerine çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle kodlama okulu projesinin temellerini attı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmenin önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların hayati bir değere sahip olduğunu belirtti.