Başkan Balcıoğlu imza töreni sonrası konuştu
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kodlama Okulu Projesi imza töreni sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2020, 15:49
Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu geleceği şekillendirecek olan teknolojiler üzerine çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle kodlama okulu projesinin temellerini attı.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmenin önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların hayati bir değere sahip olduğunu belirtti.
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