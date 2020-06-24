Başkan Balcıoğlu: ''Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum''

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 22. Olağan Toplantısını yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı, meclis toplantı salonu yerine fuaye salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya gelirken maske takıp, sosyal mesafeye göre ayarlanmış sandalyelere oturdu.

KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 15:49 24.06.2020, 16:06
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Başkan Balcıoğlu: ''Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum''

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Koronavirüsle birlikte yeni bir dönemin başlayacağını ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Çünkü artık işyerlerinde değil belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek belki eve yemek servisleri, temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır ve geliyor olan şeyler" dedi.

Balcıoğlu, Türkiye'nin 2020'ye deprem, çığ gibi olaylarla girdiğini ve son olarak Koronavirüsle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Balcıoğlu "Bu dönemde işlerini kapatmama cesareti gösteren, devletin de desteğiyle işçilerini işten çıkartmama büyüklüğünü, erdemliliğini gösteren iş insanlarımıza gösterdikleri bu gayret için, bu zorlukta kendilerini bu sıkıntıları aşmaya zorladıkları için teşekkür ediyorum. Bunun rakamsal karşılığı şu. Geçen yıl bize göre her şeyi güllük gülistanlık olduğu Nisan ayındaki işçi sayımızla bu yılki istihdam sayımızdan düşen miktar %1,7. 144 bin çalışanımızda çok küçük bir rakam ki bunların bir kısmı zaten kendiliğinden işten ayrılan insanlar. Dolayısıyla hiç işten çıkarmadıkları için Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Koronavirüsün insanların hem iş yaşantısını hem de sosyal yaşantısını değiştirdiğini ve dünyanın yeni bir döneme girdiğini kaydeden Balcıoğlu, şöyle devam etti: "İşe gitmeden çalışmayı öğrendik. Gitmeden fuarı gördük, gitmeden öğrenim görmeyi gördük, eğitimi öğrendik. 'Yeni normal' diye adlandırılan önümüzdeki sürecin bize ne getireceği tam olarak bilinmiyor. Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların açıkladıkları, yaşayacağımız şeyler, dünya ticaretinin yüzde 8 ile yüzde 32 daralacağı konusunda fikir öne sürüyorlar. Ama bizim önümüzde gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar geleceğin yatırımları olacak ve bize çok kazandıracağını da biliyoruz. Peki, dijitalleşme başladığında işsizlik ne olacak, herkes aç mı kalacak? Öyle düşünülüyor, dijitalleşmek isteniliyor belki ama hemen bugün değil. İşsizlik olacak mı? Kesinlikle hayır olmayacak. Neden? Belki iş şekil değiştirdi. Çünkü artık işyerlerinde değil belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. Evinde çalışırken mükemmel ofisleri eve taşıyacaklar ve dijital sektörü harıl harıl yeni sistemler kuracak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek belki eve yemek servisleri başlayacak. Farikada verdiği servisi yemek sepeti modeli sistemle eve gönderecek. Belki bu iş biraz daha verimli çalışmaları için eve temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır ve geliyor olan şeyler."

Koronavirüsün ekonomisini etkileyeceği ülkelerin başında virüsün çıkış yeri olan Çin'in geldiğini ifade eden Balcıoğlu, "Çin'in ihracatında yüzde 1-3 gerileme olacak. Bu gerilemeyi bizim hemen kapmamız ve hazır olmamız lazım. Ve 'Ondan alma benden al, 5 kuruş daha aşağı' devrini bitirmemiz lazım. 'Benimki daha iyi, 5 kuruş da pahalı' diyebilmemiz lazım. Bunu yaparak biz bu işten çok başarılı çıkarız. Geçen 3 ayda işe gitmeyip evde çalıştık. Peki neler yaptık? Görüntülü toplantılar yaptık. Toplantılar öncesi de kimisi tişörtünü giydi, kimisi kravatını taktı. Sonra çalıştı çalıştı acıktı, kaynayan bir tenceresi vardı ve o tenceresinden de gitti yemeğini aldı. Yani sistem fabrikada da çalışmak olsa, sistem evde de, ofiste de çalışmak olsa bizim iki ana sektörümüz tekstil ve çelik her daim çalışıyor olacak. Yavaşlıyor olsa da çalışıyor olacak. Biz para kazanacaksak güçlü olmak zorundayız. Pazar olduğu sürece bu müşteriler buraya gelecek ve bunu mutlaka alacak."

KMTSO binasında yeni birimler için alan oluşturmak amacıyla yapılacak tadilat ve ilave tesislere yönelik bilgi veren Balcıoğlu, konuşmasının ardından önceki dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Serdar Zabun’a Kahramanmaraş ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Toplantıda ayrıca Meclis üyeleri yeni döneme ilişkin görüşlerini ve önerilerini aktarırken, ‘Maraş Dondurması’ ve ‘Maraş Biberi’ coğrafi işaretlerini kullanmaya hak kazanan KMTSO üyelerine sertifikaları verildi.

#Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 22. Olağan Toplantısı #Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu #serdar zabun #plaket
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