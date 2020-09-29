Başkan Balcıoğlu: 'Kahramanmaraş’ın ihracatta önemli söz sahibi olacağına inanıyorum'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Irak Ülke Günü” programı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

KMTSO İhracat Destek Ofisi koordinesinde gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ticaret Bakanlığı Bağdat Ticaret Müşaviri Ferdi Yayla, Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Tharwat Akram SALMAN, Türkiye – Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Recep Çalışkan, İş İnsanları ve kamu ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda Türkiye ve Irak arasında ki ihracat ilişkileri konuşuldu.

Toplantı sunumlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı Bağdat Ticaret Müşaviri Ferdi Yayla’ya zoom üzerinden canlı bağlantıyla paylaşımlarda bulundu.

Sunumların ardından Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Tharwat Akram SALMAN, Kahramanmaraşlı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın ardından Türkiye – Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Recep Çalışkan, Aksu Haber’e programı değerlendirdi.

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Tharwat Akram SALMAN ise programın verimli geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’da “Kahramanmaraş’ın ihracatta önemli söz sahibi olacağına inanıyorum” diye konuştu.