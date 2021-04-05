Başkan Balcıoğlu: Kobi’lerin hayatta kalması için destekler devam etmeli

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi sürecinde Kahramanmaraş’ta istihdamın yüzde 8,1 arttığını belirterek, KOBİ’lere desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 11:28 05.04.2021, 12:27
Başkan Balcıoğlu: Kobi’lerin hayatta kalması için destekler devam etmeli

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ta 17 bin işletmenin faaliyette olduğunu belirterek, “Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart itibariyle sona ermesi büyük işletmelerimiz için sıkıntı yaratmayacak. Ancak bizim işletmelerimizin yüzde 20’si, yani 3 bin 750’si KOBİ niteliğindeki işletmeler ve neredeyse tamamı kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Şimdi bu ödeneğin kesilmesiyle işletmeler ne işçisine para verebiliyor ne de onları gönderebiliyor. Bu durumda başka sıkıntılar ortaya çıkacak. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, küçük işletmelere destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Küçük işletmelerin hayatta kalması için kısa çalışma ödeneği devam etmeli” dedi.

“İSTİHDAMI YÜZDE 8.1 ARTTIRDIK”

Balcıoğlu, üretimin durma noktasına geldiği pandemi döneminde Kahramanmaraş’ta istihdamın yüzde 8,1 arttığına dikkat çekti. Balcıoğlu, “İşletmelerin kapandığı, üretimin durduğu pandemi sürecinde istihdamı yüzde 8,1 oranında artıran bir iliz. Bizim buralarda insanlar birbirine gönlü ile bağlı. Ancak öyle bir zaman yaşıyoruz ki, bilmediğimiz, anlamadığımız bir virüsle karşı karşıyayız. Ve bu günlerde hızla yükselen vaka oranlarına baktığımızda, salgın döneminin en başına döndük. Ne zaman kapanacağız, tamamen yasaklar ne zaman gelecek, ne olacak, bilmiyoruz” diye konuştu.

“İŞ VAR, MÜŞTERİ VAR, HAMMADDE YOK”

Kahramanmaraş’ta üretimin devam ettiğini, işletmelere yeterince sipariş geldiğini ifade eden Balcıoğlu, ancak hammadde sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. “Yükselen emtia

fiyatlarına rağmen hammadde bulamıyoruz” diyen Balcıoğlu, şöyle konuştu: “İş var, müşteri var ama işletmelerimiz hammadde bulamadığı için çalışamıyor. Yeterince siparişimiz var ama bunu karşılayacak mal gelmiyor. Gelen mal da yetişmiyor. Mesela örgü kumaşta likra diye bilinen elastan ip fiyatı yılbaşında 5 dolar civarındaydı, şu anda 20 dolar verdiğinizde de mal yok. 5 dolarlık malı 20 dolara bulamıyorsunuz. Aynı şekilde metal sektöründe de sıkıntı var. Firmalarımız tencere sattılar. 4 ay önce Şişecam’a kapak siparişi verdiler. Ancak kapaklar halen gelmedi ve ne zaman geleceğini de bilmiyorlar. Önümüzdeki aylarda kapasite artıyor diye haber aldık, seviniyoruz ama 4 aydan beri siparişi aldıkları müşterinin istediği hazır olan malı gönderemedik. Bu, tabii ki stok maliyetlerine, depo ücretlerine de yansıyor. Mal gitmeyince para gelmiyor, para gelmeyince ödeme yapamıyoruz. Böyle bir döngünün içindeyiz.”

“KONTEYNER FİYATLARI 3 KAT ARTTI”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, mart ayında %61,3’lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldıklarının altını çizerek, kentin, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Balcıoğlu, ihracatta yaşanılan konteyner sıkıntısına ilişkin de şu açıklamaya yaptı: “Kahramanmaraş’ta ihracat ağırlıklı çalışan işletmelerimiz var. Onlar da bugünlerde tüm dünyanın ortak sıkıntısı olan konteyner yetersizliği ile karşı karşıya. Özellikle iki ana sektörümüzde bu sıkıntı yaşanıyor. Biri tekstil, diğeri paslanmaz çelik mutfak eşyası. Malı gönderemedikleri için stoklar şişiyor. Maalesef konteyner de bulamıyorlar. Gelen konteyner de 3 kat fiyatına geliyor.”

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