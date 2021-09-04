Başkan Balcıoğlu ödül törenini Aksu Haber’e değerlendirdi

Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Genel Başkan Yardımcı aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir iş dünyası ve fotoğraf sanatçıları yer aldı.

Gerçekleştirilen tören sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu işlerinin sadece ticaret olmadığına dikkat çekerek gelecek sene daha kapsamlı bir yarışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.