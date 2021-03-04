Başkan Balcıoğlu’ndan firmalara ziyaret etti!

Başkan Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın ticaretinde önemli yere sahip olan İSKUR, KARBOY, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu, ÇMS Tekstil ve Esha Tekstili ziyaret etti.

İçişleri bakanlığından gelen genelgeyle birlikte ziyaret gerçekleştiren başkan balcıoğlu, firmalara maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu “Üzere ticari hayata önemli sekte vuran koronavirüs salgını sürecinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmiş bulunmaktadır.

1 Mart itibariyle başlayan kontrollü normalleşme ile iş dünyası işe dönüş heyecanı yaşamaya başlamıştır. Özellikle bu süreçte kapalı bulunan işyerlerimiz başta olmak üzere normalleşme dönemine geçilmesiyle beraber aktif hale geçen tüm işletmelerimize hayırlı, bol kazançlar dileriz.

Kontrollü normalleşme ile birlikte toplum olarak tedbirlere uymamız büyük önem taşımaktadır. Başta el hijyeni olmak üzere tüm hijyen kurallarına, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına tamamıyla uymak bu salgından bir an önce kurtulmamızı sağlayacaktır.

Kurallara tam olarak uyarak kontrolü elden bırakmamamız gerekmektedir.

Unutmayınız ki sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin hayatı buna bağlıdır.

Aldığınız virüsü, ilk olarak en yakınınızdakine bulaştıracaksınız.

Unutmamalıyız ki; işyerlerimizde alacağımız tedbirler sayesinde virüsün yayılımını engelleyerek çalışmaya ve üretmeye devam edebiliriz. Aksi takdirde vaka tespit edilen işletmeler kapanırken, kurallara uyan işletmeler ceza da ödemeyecek, faaliyetini de sürdürecektir.

Kontrollü Normalleşme döneminde kurallara uyduğumuz sürece işletmelerimiz açık kalacaktır.

Bu sebeple tüm üyelerimize tedbiri elden bırakmadan önlemlerimizi alarak, enerjimizi işimize vereceğimiz yeni dönemde sağlık ve huzurla geçireceğimiz günler dilerim. ifadelerini kullandı.