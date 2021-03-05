Başkan Balcıoğlu’ndan Firmalara Ziyaret!

Başkan Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın Ticaretinde Önemli Yere Sahip Olan Yaşar Pastanesi (MADO), Almir İnşaat, Özşerbetçi Biber, Balçın Biber, Akarca Tekstil, Büyükdereli Tekstil, Arzu Metal, Kayaş Kurubuz, Safteks ve Saften Metali Ziyaret Etti.

İçişleri Bakanlığından Gelen Genelgeyle Birlikte Ziyaret Gerçekleştiren Başkan Balcıoğlu, Firmalara Maske Mesafe Ve Hijyen Kurallarına Uymaları Konusunda Bilgilendirmeler Yaptı.

Firma Yetkilileriyle Bire Bir Görüşen Başkan Balcıoğlu Pandemi Kurallarına Firma Olarak Hassasiyet Göstermelerine Dikkat Çekerek 14 Kural Hakkında Bilgiler Verdi.