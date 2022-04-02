Başkan Bostan: Ramazan ayı barış ve kardeşlik sağanağıdır
MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, " Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu belirten Bostan, "Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek; nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun. Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz. Ramazan öyle bir lütuf, merhamet ve rahmet ayıdır ki, cennetin kapıları ardına kadar açılırken cehennemin kapıları kapatılır, dahası şeytanlar zincire vurulur. Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılıp hakikat, hidayet ve hikmet ihsanıyla taltif edilirler. Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim.
RAMAZAN AYI BARIŞ VE KARDEŞLİK SAĞANAĞIDIR
Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekâtlarımızla, sadakalarımızla ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, paylaşmanın ve bölüşmenin müthiş hazzına hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz, maddi sorumluluğumuzdur. Nihayet Ramazan ayı barış ve kardeşlik sağanağıdır. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek; nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun" dedi.
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