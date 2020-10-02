Başkan Bozdoğan: ''Camiler ilim ve irfan yuvalarıdır''

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Şevket Bozdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Camilerimiz, yüzyıllar boyunca Müslümanların aynı gayeyle buluştuğu, makam mevki, zengin fakir herhangi bir sınıf farkı gözetmeksizin kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal hoşgörü, sevgi ve saygının zirveye ulaştığı mabetlerdir.

1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmakta olup, her yıl hafta dolayısıyla ayrı bir tema işlenmektedir. Bu yılın teması da “Cami ve İlim” olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenmiştir.

Başkan Bozdogan, Yapılan ibadetlerin yanında minber, kürsü ve mihraplarında verilen vaaz ve nasihatlerle camilerimiz ilim ve irfan yuvalarıdır. Milli ve Manevi değerlerimize bağlılığın huzur ve hazzını yaşatan Camilerimiz, sosyal açıdan da birleştirici fonksiyonu ile kaynaşmaya, paylaşmaya büyük katkı sağlamaktadır dedi.

Din Görevlilerimiz Ülkemizin en ücra köşesinden, şehrin en merkezine kadar Camilerimizde halkı her yönüyle aydınlatırken, toplumun sosyal sorunlarıyla da yakından ilgilenerek, önemli ve onurlu bir görevi ifa etmektedirler.

İçten ve dıştan ülkemize ihanet planları yapan birtakım mihrakların zaman zaman din görevlilerimiz üzerinde aleyhte kara propaganda yapmalarının hedefinde ülke bütünlüğümüz vardır. 15 Temmuz Hain Darbe Gecesinde canı pahasına okudukları salalarla halkımızı meydanlara döken Din görevlilerimizin üstün feraseti dün olduğu gibi bugün de yarın da İstiklal ve İstikbalimize ihanet planları yapanlara asla bu fırsatı tanımayacaktır.

Bozdoğan, Pandemi sürecinde de büyük bir sorumluluğu üstlenen Din gönüllülerimiz “Halka hizmet, hakka hizmet” anlayışıyla vatandaşlarımızın gece gündüz demeden hizmetkârı olmuşlardır. İyi günde de kötü günde de toplumumuzun sevinç ve üzüntülerini her daim paylaşan vefakâr, cefakâr Din Görevlilerimizi içtenlikle tebrik eder, Alemi İslam’ın Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlarım.” dedi.