Başkan Büyükdereli Mastercheff jurisi oldu

Kahramanmaraş'ın Gönüllü Turizm Elçisi olan Gökhan Büyükdereli MasterChef'te Jüri oldu. 

KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 09:23
Başkan Büyükdereli Mastercheff jurisi oldu

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli Tv8 Ekranlarında yayımlanan ve Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini ekranlara taşıyan MasterChef Programında Jüri üyesi oldu.

Şehrimizin endemik bitkiler bakımından çok zengin olduğunu dile getiren Başkan Büyükdereli: "Bu zenginliğimiz de Kahramanmaraş'ın tüm kültür ve gastronomisine yansıyor. Bu da coğrafi şansımızdır. Yemekler ve onların bakır tencere ve sunumluklarda servis edilmesi de Osmanlı Sarayına kız vermemizden dolayıdır."

#Mastercheff #Kahramanmaraş #Gökhan Büyükdereli
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