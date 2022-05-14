Başkan Çetinkaya Çiftçileri unutmadı!
Dünya Çiftçiler Günü Her Yıl Tarım Üreticileri Federasyonu'nun Kuruluş Tarihi Olan 14 Mayıs'ta Kutlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2022, 15:58
Bu Gün Dolayısıyla Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’da Çiftçileri Tarlada Ziyaret Etti.
Başkan Çetinkaya Onlara Çikolata Ve Kolonya İkram Ederek Bir Süre Sohbet Etti.
Ziyaretler Sonra Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Emek Yoğun Çalışan Bütün Çiftçilerin Gününü Kutlayarak Bereketli Bir Yıl Olmasını Diledi.
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
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|Yatsı
Puan Durumu
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|O
|P
|1. Trabzonspor
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|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
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|36
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|14. Kayserispor
|36
|44
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|36
|44
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|36
|43
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|36
|36
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|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
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|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|68
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Keçiörengücü
|35
|48
|11. Denizlispor
|35
|46
|12. Gençlerbirliği
|35
|46
|13. Adanaspor
|35
|45
|14. Boluspor
|35
|45
|15. Altınordu
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|39
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29