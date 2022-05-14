Başkan Çetinkaya Çiftçileri unutmadı!

Bu Gün Dolayısıyla Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’da Çiftçileri Tarlada Ziyaret Etti.

Başkan Çetinkaya Onlara Çikolata Ve Kolonya İkram Ederek Bir Süre Sohbet Etti.

Ziyaretler Sonra Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Emek Yoğun Çalışan Bütün Çiftçilerin Gününü Kutlayarak Bereketli Bir Yıl Olmasını Diledi.