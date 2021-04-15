Başkan Çetinkaya, çiftçileri uyardı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüsün bulaş riskini önlemek adına Türkiye’de birçok tedbir kararları uygulanırken, virüsün pik yaptığı bugünlerde uygulanan tedbir kararları genişletilmeye devam ediliyor.

Koronavirüsün yayılımını engellemede kullanılan tedbir kullarından olan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı sektördeki vatandaşlara muafiyet getirilirken, bu muafiyetten hayatımızı sürdürebilmemiz için önemli bir yere sahip olan çiftçiler de yararlanıyor.

Bu kapsamda Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’da çiftçilere çağrıda bulunarak, verilen bu izin belgesini suiistimal etmemelerini istedi.

Çetinkaya, Özellikle Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde izin belgelerini kullanarak toplu iftar ve sahurların yapılmasının virüsün daha fazla artmasına neden olacağını ifade etti.