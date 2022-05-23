Başkan Çevik vatandaşlarla bir araya geldi!

İl ve İlçe gezilerine Ramazan Bayramı sonrasında da devam eden gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinleyip temaslarda bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Çevik, Türkoğlu ilçe kongresini tamamladıklarını ve Türkoğlunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.